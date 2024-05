Biathlon bleibt auch in Zukunft eine wichtige Säule im Sportsponsoring bei Hella. Was 2021 mit der Unterstützung bei den IBU Jugend- und Junioren Weltmeisterschaften in Obertilliach in Osttirol begann, wurde auf den gesamten Kader von der Jugend über die Weltcup-Elite bis zum Trainerteam ausgeweitet. Nun wird die Kooperation für drei weitere Jahre fortgesetzt. Das gaben der geschäftsführende Gesellschafter der Hella Gruppe Andreas Kraler sowie ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer bei der Vertragsunterzeichnung in Innsbruck bekannt.