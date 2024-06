Jeder Bauer hat es schon erlebt, und keinen lässt das kalt: Sogar mit dem Handmäher kann es vorkommen, dass man vor sich im hohen Gras ein liegendes Rehkitz übersieht. Schwere Verletzungen der Tiere sind die Folge, oft sogar der Tod. In Nordtirol und in Salzburg ist eine professionelle „Bambi-Rettung“ mittels Drohne keine Seltenheit, auch in Kärnten zählen Landwirte längst auf die Unterstützung aus der Luft. In landwirtschaftlichen Schulen erlernt der Nachwuchs die Bedienung der Fluggeräte.