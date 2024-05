970.000 Festmeter Schadholz hat es im Vorjahr in Osttirol gegeben. Davon wurden rund 540.000 Festmeter durch den Borkenkäfer verursacht. Um die Wälder im Bezirk wieder fit zu machen, wurden Millionen von Bäumen gepflanzt, davon zwei Millionen Fichten, 1,44 Millionen Lärchen, 120.000 Tannen, 110.000 Laubholzarten und 30.000 sonstige Nadelholzarten. Diese Setzlinge kamen zwischen 2019 und 2013 in den Waldboden. Für 2024 sind 1,4 Millionen klimafitte Bäume geplant. Die Zahlen wurden am Montag bei einer Pressekonferenz in Obertilliach im Beisein von Minister Norbert Totschnig, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler und dessen Südtiroler Amtskollegen Landesrat Luis Walcher präsentiert. Oberst Giovanni Giovannini, Leiter des Forstdienstes der Autonomen Provinz Trient, war in Vertretung des zuständigen Landesrates Roberto Failoni anwesend.