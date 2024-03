Der 1865 Quadratkilometer große Nationalpark Hohe Tauern ist der Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanzen. Rund 11.000 Arten kommen in diesem geschützten Gebiet vor. Um diese Biodiversität den Besuchern des Parks und allen Interessierten näher zu bringen und vorzustellen, wurde bei der Ratssitzung des Nationalparks Hohe Tauern am vergangenen Freitag die neue Broschüre „artenreich - Vielfalt des Lebens“ präsentiert. Neben Beiträgen zu Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien, Insekten sowie Pflanzen und Pilzen gibt es in der Broschüre auch zahlreiche Bilder und Informationen zu den Auswirkungen des Klimawandels.

„Wir verfügen in Tirol über ein umfangreiches Wissen zum Thema Artenvielfalt. Unter anderem auch durch die Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern. 600.000 Datensätze zu 11.000 verschiedenen Tier- und Pflanzenarten liegen in der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks vor“, informiert Tirols Naturschutzlandesrat René Zumtobel.

René Zumtobel: „Die neue Broschüre bietet für alle Interessierten einen Einblick.“ © Land Tirol/Knabl

Mit Aufzeichnungen vor 20 Jahren begonnen

Bereits vor über 20 Jahren wurde damit begonnen, Nachweise und Funde von Tieren, Pflanzen und Pilzen zu dokumentieren. Heute verfügt man über eine breite Faktenbasis. „Biodiversitäts-Datenbanken seien in Zeiten des Klimawandels von großer Bedeutung, ist Zumtobel der Meinung: „So können Veränderungen in der Artenvielfalt fachlich fundiert beurteilt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.“ Schätzungen zufolge sind rund ein Viertel aller in Österreich vorkommenden Arten auch im Nationalpark Hohe Tauern zu finden. In der Gruppe der Säugetiere und Brutvögel sind es sogar zwei Drittel.

Die Broschüre kann im Online-Shop des Nationalparks bestellt werden oder kostenlos heruntergeladen werden