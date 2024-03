Ein ganzes Jahr lang konnten Kunden beim Friseursalon „KMHaar“ in Lienz ihren Friseurbesuch mit dem Code „Turtles“ bezahlen und somit zehn Prozent des Gesamtbetrages an den Eishockeynachwuchs der „Eichholz Turtles“ spenden. Entstanden ist die Aktion auf Initiative von Kurt und Christoph Mosch sowie ihrem Team. Nun wurde der Scheck im Wert von 550 Euro übergeben. Diesen nahmen Obmann Charly Kashofer und sein Stellvertreter Michael Gietl stellvertretend für die „Junior Turtles“ entgegen. Weil die Aktion so gut angenommen wird, wird sie auch in diesem Jahr weitergeführt.