Im Zuge des Union-Maskenballs am 10. Februar im Tauerncenter Matrei hat über die Facebook-Seite des Veranstalters Sportunion „iDM Matrei“ wieder ein Online-Voting für die besten Masken stattgefunden. Diesmal haben sich beim Ball sagenhafte 184 Gruppen verschiedenster Größen von Fotografin Marlen Wibmer ablichten lassen. Am vergangenen Wochenende erfolgte im Naturhotel Outside die Überreichung der Preise für die Sieger-Gruppen des Online-Votings:

Die „Überflieger“ holten sich den Sieg in der Kategorie „Großgruppen“ © Marlen Wibmer

Für den ersten Platz in der Kategorie Einzelmaske/Pärchen gingen 200 Euro an „Astronaut“, welche innerhalb eines Tages 440 Likes auf sich vereinen konnten. Bei den mittelgroßen Gruppen gingen 300 Euro an „Nimm 2“ für 557 Likes. Die 500 Euro für die Großgruppen gingen an die „Überflieger“ aus Virgen für sagenhafte 924 Likes.

Die „Astronauten“ erhielten 440 Likes © Marlen Wibmer

Die jeweiligen Zweitplatzierten („Die 2 Würfel“, „Oktopussi’s“ und „Nicht von dieser Welt“) erhielten einen Brunch-Gutschein vom Naturhotel Outside. Die Drittplatzierten („Die Oanfoltspinsle“, „Die Strichweiblin“ und „Kiss“) konnten sich über einen Grillfleisch-Gutschein der Fleischhauerei Mühlstätter freuen.

2110 Euro konnten an Spende an den Verein „Mottinga helfen Mottingan“ übergeben werden © Marlen Wibmer

Zudem konnten dem Verein „Mottinga helfen Mottingan“ 2110 Euro als Spende übergeben werden. 1000 Euro stammen von der Sportunion. Weitere 1100 Euro wurden von einer großen Matreier Narrengruppe übergeben. Zehn Euro wurden noch gesondert gespendet. Der nächste Maskenball findet voraussichtlich am Freitag, den 28. Februar 2025, statt.