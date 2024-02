Man ist es in Osttirol schon gewohnt: Wenn Wahlkampf ist, egal ob für die verschiedenen politischen Ebenen oder für die Kammer, klagen die Freiheitlichen im Bezirk über beschmierte oder zerstörte Wahlplakate, die irgendwo neben der Straße oder in Bächen landen. Jetzt ist Arbeiterkammerwahl. In den Wahlkampf dafür haben sich auch die Freiheitlichen gestürzt. Das eine oder andere Mandant in der Kammer ist auch für sie zu haben. Bestürzt gab sich Donnerstagfrüh Gerald Hauser, der Osttiroler Nationalratsabgeordneten der FPÖ. Zwischen Matrei und Nikolsdorf sind an die 40 Wahlplakate aufgehängt worden. Bis auf drei davon seien alle verschwunden.