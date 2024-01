Philipp Hochmair übernimmt heuer im Sommer die Rolle des „Jedermann“ auf dem Salzburger Domplatz. Bereits am 9. Juni um 20 Uhr steht er im Stadtsaal Lienz mit der Produktion „Jedermann Reloaded“ auf der Bühne. „Wer Philipp Hochmair schon live erlebt hat, weiß, dass das nur ein großartiger Abend werden kann“, ist Claudia Funder, Leiterin der Stadtkultur Lienz, voller Vorfreude auf diese außergewöhnliche Performance.

In einem leidenschaftlichen Kraftakt schlüpft der Schauspieler mit enormer Bühnenpräsenz in alle Rollen und macht Hugo von Hofmannsthals Stück zu einem vielstimmigen Monolog. Sein Jedermann ist ein Rockstar. Getrieben von modernen Gitarrenriffs und experimentellen Sounds der Band „Die Elektrohand Gottes“ verwandelt Hochmair das 100 Jahre alte Mysterienspiel in ein apokalyptisches Sprech-Konzert. Jedermann wird als Zeitgenosse erkennbar, der in seiner unstillbaren Gier nach Geld und Rausch verglüht. Das Thema ist zeitlos und zugleich ewig gültig: „Was bleibt von meinem Leben übrig, wenn es ans Sterben geht?“

Emotionaler und stimmgewaltiger Abend

Philipp Hochmair begann sein Jedermann-Experiment 2013, seither entwickelt er die Performance als Work in Progress weiter. Auf die Besucher wartet ein hochemotionaler, stimmgewaltiger Abend. Ein Genuss für Augen und Ohren, wenn man sich auf das spektakuläre Sprachkunst-Konzert einlässt.