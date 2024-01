Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine islamische Reformgemeinde, deren Jugendorganisation bereits seit einigen Jahren einen österreichweiten „Neujahrsputz“ veranstaltet. Am frühen Morgen des 1. Jänner trafen sich die Teilnehmenden in verschiedenen Städten, diesmal auch wieder in Innsbruck, um das neue Jahr mit einem gemeinsamen Gebet zu empfangen, bevor die geplante Aktion stattfindet.

Ausgestattet mit Besen, Schaufeln und Müllsäcken kehren die jungen Muslime die Straßen und wollen sich mit dem „Silvesterputz“ dafür bedanken, dass sie in Frieden leben können und in die Gesellschaft integriert wurden. Diese und weitere Aktionen, welche teilweise auch weltweit durchgeführt werden, orientieren sich an den Glaubensgrundsätzen der Jugendlichen, welche den Dienst an ihren Mitmenschen in den Mittelpunkt stellen wollen. Der Straßenputz am Neujahrstag soll darauf aufmerksam machen.