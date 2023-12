In vollem Gange ist das Rennen um die begehrten Titel bei der „Köpfe des Jahres“ Wahl der Kleinen Zeitung. Und es ist spannend wie nie zuvor, auch weil sich die Kandidatinnen und Kandidaten aus Oberkärnten und Osttirol in den Kategorien Kultur, Unternehmergeist, Sport, Junge Talente und Starke Persönlichkeiten matchen. In der Kultur hat derzeit Hans Lassnig-Walder die Führung inne. Der Trompeter, Komponist und Musikerzieher konnte im Online-Voting bis dato am meisten Stimmen sammeln, Marion Rothschopf-Herzog, Leiterin der Carinthischen Musikakademie, und Flötistin Annemarie Podesser sind ihm allerdings dicht auf den Fersen.

Noch enger verläuft das Voting in der Kategorie Unternehmergeist. Das Architektenduo Sonja Hohengasser und Jürgen Wirnsberger sind zwar in Führung, der Vorsprung ist allerdings marginal. Der Gailtaler Landmaschinen-Unternehmer Stefan Gailer und Tourismus-Unternehmerin Katrin Polenz aus Kals haben gute Chancen auf Platz eins zu springen.

Ein sportliches Match

Bergläufer Patrick Kipngeno und Radstar Felix Gall haben zwar im Sommer die Sport-Schlagzeilen dominiert, beim Köpfe des Jahres Voting haben sie ihr Potenzial noch nicht vollends ausgeschöpft. Hier führt GAK-Cheftrainer Gernot Messner aus Oberkärnten. Tänzerin Sina Müller, sie ist am Weißensee aufgewachsen, könnte ihm allerdings noch gefährlich werden.

Sportlich geht es übrigens auch inder Kategorie „Junge Talente“ zu. Das Lauf-Talent Fabiola Fortschegger kommt zwar aus Oberkärnten, ist allerdings auch in Osttirol schulisch und sportlich verwurzelt. Ihre Community feuert sie nicht nur auf der Laufstrecke an, sondern ist auch fleißig am Voten. Dennoch haben die Musikerinnen Anna Ebner, Helena Pirker, die Influencerin Hanna Niedrist sowie der Kicker Armin Kasupovic noch alle Chancen auf den Sieg. Das Rennen ist also für Fortschegger noch nicht sicher gewonnen.

Osttiroler in Führung

Richtig eng geht es auch in der Kategorie „Starke Persönlichkeiten“ zu. Hans Salcher, der Lienzer Künstler, der mit wenigen Strichen ganz viel erzählen kann, hat bis dato am meisten Votes gesammelt. Doch die Konkurrenz ist groß. Der Osttiroler Arzt Franz Krösslhuber sowie der Schauspieler Josef Sattlegger kommen ihm gefährlich nahe.

Fazit: Stand jetzt, haben die Oberkärntner Köpfe mehr Fans und Freunde zum Voten animiert. Doch aus den vergangenen Jahren weiß man, dass die Osttiroler Kandidaten speziell im Endspurt noch einmal alle Hebel in Bewegung setzen, um Stimmen zu sammeln. Zeit haben sie noch genug. Bis zum 31. Dezember kann noch abgestimmt werden. Die Preise werden Ende Jänner 2024 in Klagenfurt verliehen.