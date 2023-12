Letzte Woche hat der Tiroler Landtag das Budget 2024 beschlossen, dessen Fokus auf Wohlstand und sozialen Frieden trotz globaler Herausforderungen liegt. „Angesichts von über 20 weltweiten Konflikten und ihren Auswirkungen auf Europa ist die Bedeutung von Zuversicht und stabiler Führung essenziell“, so Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Die Investitionen von drei Milliarden Euro in soziale Sicherheit und eine weitere Milliarde in Schlüsselbereiche wie Gesundheit, Bildung und Infrastruktur sollen den Wohlstand sichern. Mit einer Nettoneuverschuldung von unter 200 Millionen Euro bleibt Tirol finanzstark, verglichen mit anderen Regionen Österreichs.