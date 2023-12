Schindel und Holz ist ein sozialökonomischer Betrieb, welcher bereits seit 1992, gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice und dem Land Tirol, langzeitbeschäftigungslosen Frauen und Männern Hilfestellung beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bietet. Die Firma besteht aus einem fünfköpfigen Team und gliedert sich in eine Tischlerei und einen Mobilservice mit Gebrauchtmarkt. Vergangenes Jahr feierte das Unternehmen mit Geschäftsführer René Ladstätter ein 30-Jahre-Jubiläumsfest. Nach elf Jahren in der Führungsetage zieht er sich nun zurück und widmet sich neuen Aufgaben.

Mit Jahresbeginn 2024 wird Ladstätter geschäftsführender Vorstand der Lichtgenossenschaft St. Jakob in Defereggen. „Ich verlasse die Firma mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Das Team wird auch ohne mich großartige Arbeit leisten. Ich widme mich künftig der Lichtgenossenschaft St. Jakob und will diese mit einem kleinen Team weiterentwickeln. Nachhaltigkeit, Zukunftssicherung, Ökologie und Regionalwirtschaft sind Themen, die mich nach wie vor motivieren“, sagt er.

Unternehmensphilosophie bleibt bestehen

Seine Position des Geschäftsführers teilen sich ab dem nächsten Jahr Christian Kollreider, bisheriger Bereichsleiter der Tischlerei, und die sozialpädagogische Leiterin Christine Weichselbraun. „Mit der Doppelspitze kann der ökonomische und der soziale Aspekt eine gleichwertige Gewichtung erhalten. Ziel ist es, das Unternehmen zu einer unverzichtbaren Einrichtung in Osttirol zu machen“, so Kollreider. Aktuell werden Möbel aus der Tischlerei an das Integrationshaus der Caritas Innsbruck geliefert und montiert. Eines der nächsten Projekte für 2024, mit der neuen Führungsetage, sind Wohnungssanierungen mit der Baugenossenschaft Frieden.