Die R+T öffnet vom 19. bis 23. Februar 2024 wieder ihre Tore. Die Fachwelt trifft sich persönlich in Stuttgart, um die neuesten Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Rollladen, Tore und Sonnenschutz live und in Farbe zu erleben. Ein großer Player auf dem Sonnenschutzmarkt ist auch die Firma Hella aus Abfaltersbach. Man beherrscht Komplexität und entwickelt seit 65 Jahren maßgeschneiderte Produkte für Endverbraucher, Objekt- und Gewerbekunden sowie die Industrie. Und die Osttiroler reisen mit einem neuen Schauraumkonzept nach Deutschland.

95 Prozent kaufen

Die Kompetenz des Herstellers ist in all ihren Facetten in die Entwicklung des Konzepts eingeflossen. „Endverbraucher, die ihren Erstkontakt mit der Marke in einem Schauraum hatten, kaufen nach unserer Erfahrung zu 95 Prozent. Wir beraten so, dass keine Fragen offenbleiben und der Kunde sich sicher sein kann, das für seine individuellen Wohnansprüche ideale Produkt zu kaufen. Sonnenschutz kann komplex sein, deshalb bieten wir die Möglichkeit, das Produkt schon lange vor dem Einbau in seiner kompletten Wirkung – analog und digital – zu erleben“, so Andreas Kraler, geschäftsführender Gesellschafter der HELLA-Gruppe. Das besondere: Man stellt das Konzept allen Hella-Partnern zur Verfügung.

Modulare Bauweise

Die Zusammenarbeit basiert auf Basis eines Kooperationsvertrages einschließlich laufenden Service- und Wartungsleistungen. In diesem Paket sind auch ein Helpdesk und Updates für digitale Inhalte sowie Agenturleistungen für regionales Digitalmarketing im Einzugsgebiet des Händlers enthalten. Der Shop wird vom hauseigenen Ladenbau des Herstellers in modularer Bauweise angefertigt und beim Händler montiert. Das Konzept ist für Verkaufsflächen ab 40 Quadratmetern einsetzbar und wird mit einem Schulungspaket abgerundet.