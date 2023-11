„Einmal wieder Kind sein“ — davon war bei der Eröffnung des Lienzer Adventmarktes ein erster Hauch zu spüren. Um Punkt 14 Uhr ging am Freitag an vielen Standln, allesamt weihnachtlich geschmückt, die Lichter des Weihnachtsschmuckes an. Der Markt am Lienzer Hauptplatz mit seinen 35 Standln wurde eröffnet. Der Nachtwächter Hans Rohracher war in voller Adjustierung unterwegs. Er erklärte den Besuchern seine Aufgaben. An den Standln wurden Ofenkartoffeln fein gefüllt, Maroni gebraten, Glühwein ausgeschenkt und Gäste für Produkte begeistert. Novität am heurigen Markt: Der Defregger Gaumenschmaus. Dort werden geröstete Schlipfkrapfen angeboten.