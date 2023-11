Spekulationen, wonach Martin Gratz vom Team Osttirol als Gegner von Obmann Franz Theurl antritt, waren nicht mehr, als ein Sturm im Wasserglas. Gratz, seit zehn Jahren Vorstand im Tourismusverband, zieht sich aus den Gremien zurück. Er hat weder Ambitionen auf einen Sessel im Vorstand noch im Aufsichtsrat. „Franz Theurl hat mich gefragt, ob ich sein Stellvertreter werden möchte. Das hat mich sehr geehrt. Doch ich möchte Platz machen. Es gibt viele junge, engagierte Unternehmer“, sagt Gratz. Er informiert zudem, dass sein Team Osttirol, bisher Opposition im Aufsichtsrat, mit keiner eigenen Liste in die Wahlen gehen wird. Als einen Grund nennt er, dass der Tourismus in Osttirol sehr gut dastehe. So habe sein Abgang eine positive Begleitmusik. Die Weichen habe man sehr gut gestellt. Gratz: „Vor zehn Jahren war der Einzug der Opposition in die Tourismusgremien sehr wichtig.“ Es habe damals an Strukturen gefehlt. „Da war eine starke Opposition notwendig.“ Jetzt ist noch offen, ob Heinz Schultz mit einer eigenen Liste gegen Theurl und dessen Bezirksliste antritt. Eine diesbezügliche Anfrage blieb bis dato unbeantwortet.