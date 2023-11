Am 9. November ist eine schriftliche Anfrage in der Landtagsdirektion eingelangt. Sie kommt aus dem Landtagsklub der FPÖ und richtet sich an Landeshauptmann Josef Geisler (ÖVP). Es geht – wieder einmal – um die Verkehrssituation in Sillian. Immer wieder war diese Thematik Thema von Landtagsanfragen. Etwa schon im Jahr 1990, als der Osttiroler Abgeordnete Leo Gomig (ÖVP) Informationen von Landeshauptmann Alois Partl (ÖVP) zu einer Tunnelumfahrung Sillian-Heinfels einholte. Zuletzt, im vergangenen Sommer, bohrte etwa Markus Sint von der Liste Fritz bei Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) nach. Und nun eben Evelyn Achhorner von der FPÖ.