Die Saison der Dolomitengolfanlage wurde kürzlich mit dem „Ganslturnier“ beendet. Die 62 Golferinnen und Golfer nahmen daran teil. In der Spielvariante Chapman-Vierer wurden durchwegs gute Ergebnisse erzielt. Beide Partner der Zweierteams schlagen jeweils den eigenen Ball vom Tee ab. Dann wird über Kreuz gespielt, also der Ball des Partners. Anschließend kann ein Ball ausgesucht werden, der dann abwechselnd, bis eingelocht ist, fertig gespielt wird. Die Nettowertung gewannen Heike Vogt und Jörg Meuschke mit 41 Nettopunkten.

In der Bruttowertung legte Top-Golfer Philipp Oberhauser mit Partner Felix Gall einer tollen Leistung den Grundstein zum Sieg. Sie spielten ein Runde mit 2 über Par und siegten mit 34 Bruttopunkten. Anschließend an das Turnier erfolgte die Siegerehrung mit einem Menü vom „Lavanter Gansl“ im Golfhotel, wo auch der Abend mit viel Erlebnissen aus der abgelaufenen Golfsaison ausklang.

Am Nationalfeiertag wurde das Turnier der österreichischen Wasserrettung, Einsatzstelle Lienz, ausgetragen. Zu dem im 4er Texas-Scramble gespielten Turnier traten 19 Teams (76 Spieler) an. So wurde ein Spendenbetrag für die Osttiroler Wasserretter in der Höhe von 5666 Euro erspielt.