Der Verein „Lila Winkel“, welcher sich für die Rehabilitation von Opfern des Nationalsozialismus einsetzt, lädt am 13. November zu einer Gedenkveranstaltung unter dem Motto „einfach mutig“. Ab 19 Uhr wird im Gemeindesaal von Leisach an Helene Delacher erinnert, Anlass ist ihr 80. Todestag. Die Veranstaltung startet mit Begrüßungsworten von Bürgermeister Bernhard Zanon, bevor im Rahmen von unterschiedlichen Vorträgen auf die Zivilcourage und den Leidensweg der Nationalsozialismus-Kritikerin aufmerksam gemacht und an die Vergangenheit erinnert wird. Delacher wurde am 4. Oktober 1943 wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt, ihre Ermordung erfolgte am 12. November, sie wurde nur 38 Jahre alt.

Lebens- und Leidensweg

Grund für das Urteil war ihr Aufstand und ihre Kritik am Regime Hitlers. Über Jahre hinweg machte sie auf die Gräueltaten der Nazis aufmerksam, indem sie Schriften, welche die Diktatur anprangerten, weitergab. Zudem war Delacher Zeugin Jehovas, weigerte sich aufgrund ihres Glaubens, welcher mit der ihr zugeteilten Aufgabe im Widerspruch stehen würde, in einer Munitionsfabrik zu arbeiten. Ihre Zugehörigkeit zu den Bibelforschern, so nannte sich die Glaubensgemeinschaft damals, führte zu mehreren monatelangen Gefängnisaufenthalten für Delacher und ihren Verlobten Alois Hochrainer. Beide verweigerten den Hitlergruß und den Wehrdienst. Am 14. Juni 1943 wurde die gebürtige Leisacherin mit Schriften auf der St. Weinberalm in Nähe der österreichisch-italienischen Grenze aufgegriffen, ein Moment, der ihr Schicksal endgültig besiegelte.

56 Jahre nach der Urteilsvollstreckung hat das Landesgericht Wien das Nazi-Unrechtsurteil aufgehoben und Delacher somit moralisch und juristisch freigesprochen. Diesem und weiteren bedeutenden Momenten widmet sich die Gedenkveranstaltung, welche mit Musik, unter der Leitung von Walter Hasslacher, umrahmt wird.