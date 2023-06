Schon im Kindesalter liebte es Stefan Kain (30) alte Rezepturen der Großeltern Hans und Anna Kain, die als Drogisten Filialen in Döbriach, Gmünd, Radenthein und Seeboden betrieben, zusammenzumischen. Vater Volker Kain hatte ebenso das Glück, mit seiner Gattin Elisabeth eine Partnerin zu haben, die Magistra der Pharmazie ist.

Nun übernimmt Stefan Kain mit 1. Juli die Apotheke. Er hat auch eine ausgebildete Pharmazeutin als Partnerin zur Seite: Die Oberösterreicherin Hanna Kain hat ihren Stefan beim Studium in Innsbruck kennengelernt, man hat gemeinsam in Linz das Aspirantenjahr absolviert. Eine zweijährige Tochter komplettiert das Familienglück.

Zum 20-Jahr-Jubiläum der Teurnia-Apotheke an der Mölltalstraße übernimmt nun das junge Apothekerpaar am 1. Juli die Geschäfte und ist bestrebt, die Tradition fortzuführen. "Wir setzen sowohl auf Alternativ- als auch auf Schulmedizin und beraten unsere Kundschaft in beiden Sparten gerne. Mit Vorträgen im eigenen Saal oder bei Selbsthilfegruppen sind wir direkt vor Ort bei den Betroffenen. Es ist wunderschön, wenn man durch Rückmeldungen von gesundeten Kunden erfährt, dass man richtig beraten hat", freut sich der jüngste selbstständige Apotheker Österreichs, der auch als Radio- und Fernsehapotheker Tipps in den Medien gibt.

Die Betriebsübergabe wird am Samstag, 8. Juli, mit einem Apothekenfest von 8 bis 12.30 Uhr bei Musik mit Verpflegung und Kinderprogramm in Möllbrücke gefeiert.