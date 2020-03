Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Obmann Ewald Brandner, Hertha Kawalar, Margarethe Marchetti, Henriette Moser und Bezirksobmann Johann Walker © KK/BRANDNER

Fast doppelt so viele Mitglieder wie im Vorjahr begrüßte Ewald Brandner, Obmann des Seniorenbundes Millstatt bei der Jahreshauptversammlung. Es gelang ihm im vergangenen Vereinsjahr den Mitgliederstand von 47 auf 91 Personen zu erhöhen. Über 30 Veranstaltungen gingen im vorigen Jubiläumsjahr über die Bühne. Besonderen Anklang findet der, an jedem ersten Dienstag im Monat stattfindende, Senioren-Kaffee im Pfarrsaal in Millstatt. Bezirksobmann Johann Walker sowie Brandner ehrten verdiente Mitglieder wie Hertha Kawalar, Margarethe Marchetti und Henriette Moser. Der Rückblick auf 2019 wurde mit vielen Fotos von Attila Szabo (Phoenix Agentur Millstatt) lebendig dokumentiert.