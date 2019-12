Bei der Krippenausstellung zeichneten die Goldhaubenfrauen für die Verköstigung der Besucher verantwortlich. Der Erlös kam nun verschiedenen Initiativen in der Region zu Gute.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerda Schwarzenbacher, Ulrich Egger, Kerstin Gebauer, Heike Pirker, Manuela Gigler, Ulli Moser © WILLI PLESCHBERGER

An den vergangenen drei Wochenenden haben die Gmündner Goldhaubenfrauen bei der Krippenausstellung in der Altstadtgalerie die Besucher verköstigt.Bei der traditionellen Weihnachtsfeier konnte nun Obfrau Ulli Moser den Reinerlös gemäß Vereinsmotto „Menschen helfen, der Gesellschaft dienen sowie Kultur und Brauchtum erhalten“ an Vereine der Künstlerstadt weitergeben.