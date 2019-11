Vier Mölltalerinnen, die Mitglieder beim Kameradschaftsbund in Rangersdorf sind, wurden für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement im Spiegelsaal der Landesregierung geehrt.

Maria Fercher, Christl Zlöbl, Reinhart Rohr, Christine Lassnig und Elfriede Grader © KK/ROLAND ZLÖBL

„Diese vier Mölltalerinnen sind echte Kameradinnen“, sagt Roland Zlöbl, Obmann des Österreichischen Kameradschaftsbundes, Ortsverband Rangersdorf. „Auf sie ist immer Verlass, sie zeichnen sich durch ihre hervorragende Mitarbeit im Vereins-Vorstand, durch ihre Tätigkeit als Mittler zwischen den Generationen sowie vielen notwendigen und zeitaufwendigen Tätigkeiten aus“, so Zlöbl weiter, der rund 200 Mitgliedern, davon 28 Frauen, vorsteht.

Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Tradition und Brauchtumskultur wurde Christl Zlöbl aus Lainach mit dem Kärntner Lorbeer in Gold mit Brillanten geehrt. Sie ist seit 1986 aktives Mitglied beim Kameradschaftsbund. Roland Zlöbl, der die Ehrung als Überraschung für die engagierten Frauen eingefädelt hatte, freut sich, dass Elfriede Grader aus Lainach, Christine Lassnig aus Wenneberg sowie Maria Fercher aus Lainach die Große Ehrenbrosche in Anerkennung und Würdigung ihrer besonderen Verdienste überreicht wurde. Die Ehrungen nahm Landeshauptmann Peter Kaiser, seine Stellvertreterinnen Gaby Schaunig und Beate Prettner sowie Landtagspräsident Reinhart Rohr am Montag im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung vor.

Freude bei den Mitgliedern des Österreichischen Kameradschaftsbundes,Ortsverband Rangersdorf Foto © KK/ROLAND ZLÖBL