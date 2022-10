Unter dem Motto THE POWER OF WO:MEN und vor ausverkauftem Haus feierte das internationale Gitarrenfestival in Millstatt heuer das Jubiläum seines 15-jährigen Bestehens. Was als Julia Malischnig Herzenswunsch und Vision einer jährlichen musikalischen Plattform für exzellente Gitarristen und Musiker der vielfältigsten Saiteninstrumente begann, entwickelte sich zu einem Kärntner Kulturhighlight mit Strahlkraft weit über die Grenzen hinaus.