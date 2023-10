So viele Gäste hat das Tanzlokal Holiday in Spittal an einem Freitagabend schon lange nicht mehr gesehen: Für den guten Zweck ließen die Damen des Ladies Circle 5 Spittal unter Präsidentin Iris Payer die 90er-Jahre wieder aufleben. Kleidungstechnisch wechselte an den Theken düsterer Grunge-Style à la "Nirvana" mit grellen Neon-Farben, lässige Skaterhosen mit Bootcut-Jeans, schrillen Tierprint-Mänteln und Bauchtaschen.