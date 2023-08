Ermittlungserfolg für die Spittaler Polizei in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Kärnten und den Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Sie konnte am Donnerstag zwei in Tirol wohnhafte Männer im Alter von 17 und 22 Jahren nach zwei Hausdurchsuchungen festnehmen. Bei ihnen wurden Cannabiskraut und diverse Suchtmittelutensilien sichergestellt.

Im Zuge der Einvernahme gestanden die beiden Männer, sich in der Nacht zum Montag gegen Mitternacht mit Gewalt Zutritt in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses im Gemeindegebiet von Spittal verschafft zu haben. Durch die Geräusche war ein 20-jähriger Mieter wach geworden und beobachtete durch den Türspion zwei Personen im Stiegenhaus. Die Täter traten in der Folge dessen Wohnungstüre ein.

Opfer mit Pistole bedroht

Einer der Männer richtete eine Pistole auf das Opfer und bedrohte den Mann, während der andere die Räumlichkeiten durchsuchte und einen Bargeldbetrag erbeutete. Kurz darauf flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige und der 22-Jährige gestanden nun, das Opfer gekannt zu haben und gewusst zu haben, dass sich in der Wohnung Bargeld befinden dürfte.

Die beiden Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.