Als „Goldgasse“ könnte man die Hintere Gasse und die Kirchgasse in Gmünd bezeichnen, denn in jeder Gasse arbeiten mittlerweile zwei Goldschmiede. Der aus Ungarn stammende Peter Melocco ist bereits seit 15 Jahren in Gmünd. In den Sommermonaten betreibt er eine Schmuckwerkstatt im Kunsthandwerkshaus. „Im Laufe meines Lebens habe ich alle fünf Kontinente bereist und die Schmucktradition der indigenen Völker kennengelernt“, sagt der 80-Jährige. Er verarbeitet Silber, Gold, Halbedelsteine und alte Münzen zu antik anmutenden Schmuckstücken.



Peter Melocco im Kunsthandwerkshaus © MARTINA PIRKER

Vor sieben Jahren eröffnete die Gmünderin Astrid Perauer ihr Sommeratelier. Ihren Beruf als freischaffende Schmuckkünstlerin übt sie seit 45 Jahren aus und fertigt Unikate nach individuellen Wünschen, aber auch Kollektionen und keltische Baumkreis-Glücksbringer an. In ihrer Werkstatt stehen fast alle für das Handwerk benötigten Maschinen. „Bei mir gibt es auch Ehering-Workshops. Die künftigen Eheleute gießen in rund dreistündiger Arbeit den Ring des Partners, den Feinschliff erledige ich. Die bisherigen Teilnehmer waren von dieser symbolträchtigen Tätigkeit sehr begeistert“, sagt die Goldschmiedin.



Das im Sommer geöffnete Goldschmiedeatelier von Astrid Perauer © MARTINA PIRKER

In Richtung Maltator hat sich Kollegin Gabriele Andres 2020 niedergelassen. Von den alten Mauern der Stadt lässt sie sich beim Designen ihrer Schmuckstücke inspirieren. „Auch die Verpackung für meinen Schmuck ist den Steinen der Stadtmauer nachempfunden“, sagt die kreative Gmünderin, zu deren Leidenschaften auch die Fotografie zählt. Ringe, Ketten, Ohrringe, Armreifen fertigt sie nach individuellen Vorstellungen an. Sie übernimmt Reparaturen von Schmuckstücken und gibt ihr Wissen in Workshops weiter. In ihrem Geschäft bietet sie auch Schmuck und Kunsthandwerk von Designpartnern an.



Die Eigenkreationen von Gabriele Andres sind von den alten Mauern inspiriert © MARTINA PIRKER

Neu im Bunde der Goldschmiede ist seit Mai Andrea Kratzwald. „Die Künstlerstadt ist für meinen Juwelier- und Goldschmiedebetrieb bestimmt ein gedeihlicher Boden“, dachte sich die Liesertalerin. Nach intensiven Umbauarbeiten entstanden in der Kirchgasse eine professionelle Werkstatt samt ansprechendem Verkaufsraum. „Neben gängiger Juwelierware und Uhren, biete ich auch von mir gefertigte Trauringe, Jagd- und Trachtenschmuck sowie Eigenkreationen mit Bezug zu regionalen Motiven an“, sagt Kratzwald, die ihre Meisterprüfung 2002 absolviert hat. Bei Andrea Lax-Stoxreiter schließt sich der Kreis.



Im Mai eröffnete Andrea Kratzwald den Juwelier- und Goldschmiedebetrieb © MARTINA PIRKER

Ihr Atelier in der Unteren Vorstadt ist zwar noch nicht ganz fertig, aber erste Aufträge finalisierte die Gold- und Silberschmiedemeisterin bereits. „Für Swarovski war ich in den Bereichen technische Entwicklung und Kundenservice weltweit unterwegs. Es war eine spannende Zeit, doch seit der Gründung meiner Familie, ist Gmünd ein idealer Ort, mich zu verwirklichen“, sagt die zweifache Mutter. Sie setzt auf Eigenkreationen, aber auch auf Handelsware und Heilsteine: „Wenn mein Atelier fertig ist, werde ich Schmuck-Workshops für Jung und Alt abhalten.“

Bei diesem Ausmaß an konzentrierter Schmuckkunst lädt die Stadt zum Bummeln ein.



Andrea Lax-Stoxreiter bei der Ausstellung des Kreativ Kreis Gmünd © (c) SIMONE_GANGL