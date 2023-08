"Es war so schwer, aber letztlich haben wir all das Mikroplastik eingefangen", so Elena Lindler aus Winklern. Sie war mit einer kleinen Delegation der Alpenrobben vom 3. bis 6. August bei den Earthgames in Köln. Was Elena und ihr Team da erlebt haben, wird schon bald im Fernsehen, auf KiKa und im ZDF, zu sehen sein. Die Schülerin engagiert sich seit zwei Jahren bei den Alpenrobben. "Alle zusammen sind wir 28 Jugendliche aus Deutschland und Österreich", so Elena. Die einen leben im Mölltal, die anderen im äußersten Norden von Deutschland, in Ostfriesland. Dank moderner Technik ist eine enge Zusammenarbeit über 1000 Kilometer hinweg möglich.