Agentur-Chef Erwin Maier ist stolz auf die vergangenen 20 Jahre: "Wir durften sowohl persönlich als auch als Arbeitgeber wachsen und uns weiterentwickeln." Im Jahr 2003 wurde das Unternehmen von Helga Kreiner-Jandl gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn Erwin Maier und dessen Mutter gegründet. Ganz unter dem Motto: "Vorne ist da, wo sich Kreiner auskennt", wurde mit rund 100 Gästen beim Sporterlebnis Camp Pristavec in Obervellach gefeiert.

"Wir sind ein Familienunternehmen und werden diese Philosophie auch in der Zukunft beibehalten. Unsere zehn Mitarbeiter sind für uns wie eine Familie", so Maier weiter. Kreiner-Jandl kann sich nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Sie war die erfolgreichste Versicherungsverkäuferin in der Geschichte der Allianz Österreichs.

Zum 20-Jahr-Jubiläum: Helga Kreiner-Jandl (Mitte) verabschiedete sich in den Ruhestand © Allianz Agentur Kreiner GmbH

Maier: "Unsere Vision für die nächsten 20 Jahre ist es, weiterhin verlässlicher Partner in allen Versicherungs- und Finanzierungsfragen zu sein. Als moderner Arbeitgeber wollen wir uns nachhaltig für die Region und die Zukunft unserer Kinder einsetzen."