Es gibt ein neues Gesprächsthema der Standler und Besucher auf Oberkärntens Wochen- und Bauernmärkten. Und zwar die Platzwahl der Kleinen Zeitung, bei der heuer der schönste Markt in Kärnten und Osttirol gesucht wird. Zur Halbzeit zeigt der Zwischenstand: mit Erfolg. Denn der Döbriacher Markt liegt vor den nominierten Mitbewerbern aus Unterkärnten und dem Stadtmarkt Lienz an erster Stelle.

Von dieser Konkurrenz lässt man sich in Obervellach nicht entmutigen. Im Platzwahl-Zwischenergebnis liegt der Mölltaler Markttag in Oberkärnten/Osttirol derzeit auf Platz drei. Gemeinderätin und Marktinitiatorin Angelika Staats freut sich darüber und will weiterhin fleißig Stimmen sammeln: "Natürlich haben wir bei unseren Ständen am Markttag alle eingeladen für uns zu stimmen und für weitere Stimmen bei ihren Freunden, Familienmitgliedern und Kunden zu werben."

Döbriach hat schon "vorgefeiert"

Der stimmenstärkste Markt – bis 27. Juli kann online abgestimmt werden – bekommt nicht nur den Titel "Schönster Markt", sondern auch ein Siegerfest gesponsert. Ende Mai gab es für den Döbriacher Markt bereits eine Eröffnungsfeier: "Wir wären sehr stolz, wenn es sich genau im 25. Jubiläumsjahr für den Titel ausgehen sollte", sagt Radentheins Bürgermeister Michael Maier, der seit den Anfängen die Moderation übernimmt. Der Aufruf zum Mitvoten habe anscheinend gefruchtet. Indes werden in Lienz von den Standlern sogar Flyer gedruckt.

Beim Lienzer Stadtmarkt tauchten am Freitag Flyer auf, um das Voting anzukurbeln © Ruggenthaler

Am Samstag kam man beim Einkaufen in Obervellach wieder ins Gespräch. "Man kann quasi denn gesamten Wocheneinkauf bei uns am Markt machen", schmunzelt Staats. Und so machen es auch viele Besucher des Radentheiner Stadtmarkts, der aktuell, so wie unter anderem der Landmarkt Seeboden und der Spittaler Wochenmarkt, in Lauerposition auf das Stockerl liegt.

Hier können Sie den Märkten Ihre Stimme geben!