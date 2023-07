In Baldramsdorf, genauer gesagt in Gendorf rund sechs Kilometer von Spittal entfernt, findet sich der Biohof "Thomanbauer" der Familie Kumnig. Seit Generationen ist der Hof in Familienbesitz und vor etwa sechs Jahren hat Sohn Matthias (37) gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Jennifer Lerchbaumer (35) den Hof übernommen. Die Landwirte haben sich auf die Geflügelmast spezialisiert und somit ihr Unternehmen "Chicken Jenny" ins Leben gerufen.