Kreativität, Präzision und ein Auge für kunstvolle Süßspeisen – das bewiesen die Lehrlinge bei den juniorSkills der Konditoren. In der Fachberufsschule für Tourismus Warmbad-Villach stellten sich die besten Nachwuchstalente des Landes dieser Herausforderung und präsentierten das breite Spektrum ihres Könnens: von kunstvollen Torten über filigrane Pralinen bis hin zu anspruchsvollen Desserttellern. Innerhalb weniger Stunden mussten die Teilnehmer unterschiedliche Aufgaben bewältigen und die Jury mit Technik, Optik und Geschmack überzeugen. Bewertet wurden neben der Ausführung auch Kreativität, Sauberkeit und die stimmige Gesamtkomposition der Arbeiten.

Am Ende konnte sich auch eine Oberkärntnerin gegen die Konkurrenz durchsetzen. Lilli Pöllinger von der Café-Konditorei Nussbaumer in Gmünd überzeugte mit ihrer Leistung und belegte den dritten Platz.

Starke Leistungen auf hohem Niveau

Für Innungsmeister Paulus Fahrnberger ist der Wettbewerb ein wichtiger Gradmesser für die Qualität der Ausbildung: „Die Vielfalt der Kreationen, die Perfektion der Techniken und die Innovationskraft unserer Lehrlinge sind ein starkes Signal. Besonders beeindruckend ist, mit welcher Sorgfalt und Genauigkeit gearbeitet wird – von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Das zeigt, wie hoch das Ausbildungsniveau in unseren Betrieben ist.“ Die juniorSkills zeigen, wie vielseitig der Beruf der Konditoren ist und fördern junge Talente gezielt.