Über das Vermögen der W.U.SCH GmbH in Spittal wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich hier um ein Konkursverfahren. Laut Antrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 140.000 Euro. Von der Insolvenz sind rund 30 Gläubiger und zwölf Dienstnehmer betroffen. Laut Antrag wird eine geordnete Unternehmensschließung angestrebt. Die Schuldnerin wurde im Jahr 2023 gegründet und betreibt seither einen Frisörsalon samt Perückenmacher mit dazugehörigem Handel mit Waren aller Art in der Taurergasse 2. Ein weiterer Firmenstandort befindet sich in Linz. Als Geschäftsführer fungieren Mario Wilhelmer und Fabian Benedikt Uber. Gesellschafter sind ebenfalls Wilhelmer mit 34 Prozent, Uber mit 33 Prozent sowie Gregor Benedikt Bernhard Schlump mit 33 Prozent. Acht der betroffenen Dienstnehmer sind in Spittal und vier Dienstnehmer in Linz beschäftigt.

Die Ursachen der Insolvenz werden wie folgt angeführt: Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und erwirtschaftete von Beginn an geringe Verluste, die durch geeignete Restrukturierungsmaßnahmen leicht behebbar gewesen wären. Erschwerend kamen infolge steigende Personal- und Materialkosten bei gleichbleibenden Umsätzen hinzu. Letztlich führten Krankenstände und vor allem die Kündigung der Schlüsselarbeitskraft am Standort Spittal im Monat März zu nicht kompensierbaren Mehrkosten, die die wesentliche Insolvenzursache der Schuldnerin darstellen und diese in die Situation der Zahlungsunfähigkeit versetzten, sodass sich diese zur Insolvenzantragsstellung gezwungen sieht. Der aus Klagenfurt stammende Friseurmeister Mario Wilhelmer übernahm den Traditionssalon „Koschitz“ vor drei Jahren, der Name wurde, weil er gut eingeführt war, beibehalten.

Unternehmensschließung soll erfolgen

Von der Insolvenz sind rund 30 Gläubiger betroffen. Aktiva sind in der Größenordnung von 26.000 Euro vorhanden. Die Überschuldung errechnet sich daher mit rund 114.000 Euro. Laut Antrag wird eine geordnete Unternehmensschließung angestrebt. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Franz-Xaver Moser, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 2. Juni statt.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis 18. Mai (gerichtliche Anmeldefrist) über den AKV Europa unter E-Mail: klagenfurt@akveuropa.at oder beim KSV 1870 unter E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.