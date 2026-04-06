Die Gründe der Tat liegen noch im Dunkeln: Am Ostersonntag kurz nach 23 Uhr dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 17-Jähriger Oberkärntner mit zumindest zwei weiteren, derzeit unbekannten Tatverdächtigen, im Rahmen einer Ostertanzveranstaltung in der Gemeinde Lendorf auf dem Parkplatz drei Burschen im Alter von 16, 17, 18 Jahren verletzt haben.

Am Tatort versorgt

Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, wird in den kommenden Tagen geklärt werden. Das 16-jährige Opfer wurde in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Die Verletzungen des 17- und 18-Jährigen wurden am Tatort versorgt.