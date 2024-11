Der Stromanbieter-Vergleich von „Global 2000“ und WWF untersucht, wie sauber die Grünstrom-Angebote wirklich sind. Die AAE (Alpen Adria Energie) schaffte es unter 125 Anbietern auf Platz 1 und bekam die Auszeichnung „Treiber der Stromzukunft“. Dieses Umwelt-Ranking der Stromanbieter Österreichs bietet eine wichtige Orientierung für alle umweltbewussten Konsumenten. Seit Beginn der umfangreichen Studie, die heuer zum siebten Mal durchgeführt wurde, konnte der Ökostrompionier AAE Naturstrom immer einen Spitzenplatz erzielen.

„Wollen auch kommenden Generationen gerecht werden“

Ausgezeichnet werden jene Anbieter, die Klimaschutz und Naturschutz ernst nehmen. „Wir sind stolz darauf, mit unserem Unternehmen ganz an der Spitze zu liegen. Es ist aber für uns kein Grund sich auszuruhen. Unser Ziel ist es vielmehr, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln, um auch den kommenden Generationen gerecht zu werden“, sagt Wilfried Johann Klauss, Geschäftsführer der AAE Naturstrom.

Wilfried Johann Klauss führt bereits in fünfter Generation das Familienunternehmen © APA / AAE Naturstrom

Ziel von AAE sei es, eine Energieerzeugung mit einem möglichst geringen Eingriff in die Natur zu schaffen und die Ökostromerzeugung weiter auszubauen. „Dabei kommt es auf den richtigen Energiemix an, da die erneuerbaren Energien im Verlauf der Jahreszeiten sehr unterschiedlich zur Verfügung stehen. Dies ist uns ebenso wichtig wie die Gewährleistung fairer Preise für Privat- und Gewerbekunden“, betont Klauss.

In die höchste Kategorie „Treiber der Stromzukunft“ haben es heuer nur zwei der 125 untersuchten Unternehmen geschafft. Neben AAE als österreichweiter Stromlieferant konnte sich das E-Werk Gröbming als regionaler Stromlieferant in der höchsten Kategorie positionieren. Danach folgen sieben weitere Anbieter in der Kategorie „Solide Grünstromanbieter“ sowie 14 Anbieter im Mittelfeld als „Stromanbieter im Wandel“.