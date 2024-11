Im Nationalparkhaus Alte Schmelz in Großkirchheim wurde das Buch „Erzähl mal, wie es früher war“ vorgestellt. Dieses Generationenprojekt rund um die Initiatorin Angelina Pucher, unterstützt vom Nationalpark Hohe Tauern und einigen Sponsoren, begann als Abschlussarbeit zur Büchereileitung in der Sturm-Archehof-Bücherei in Heiligenblut. Mit einer Kick-Off-Veranstaltung im Oktober 2023 startete das Vorhaben an den Nationalparkschulen Heiligenblut, Großkirchheim und Mörtschach.

Ältere Menschen erzählten den Kindern von ihrem Leben und Arbeiten – von Gerbern, Schustern, Bergführern, Nationalparkrangern und anderen Berufen. Zur Weihnachtszeit erhielten die Schülerinnen und Schüler den Auftrag, mit Keksen zu Verwandten oder Nachbarn zu gehen und deren Geschichten zu sammeln. Diese Erzählungen wurden später zusammen mit passenden Bildern von zirka 85 Mitautoren zu einem Buch verarbeitet, das gemeinsam mit Nationalparkgrafikerin Justina Heinz gestaltet wurde. Das Buch ist in der Knopfmacherstube in Heiligenblut, bei ADEG Pichler, im Schmutzerhaus in Mörtschach sowie in der Gemeinde Großkirchheim erhältlich.

Die Buchpräsentation wurde von Musik und vorgelesenen Geschichten begleitet. Volksschuldirektorin Hemma Suntinger würdigte das Werk als „wertvollen Schatz, der Generationen miteinander verbindet“. Auch Nationalparkdirektorin Barbara Pucker betonte in ihrem Geleitwort die Bedeutung der gesammelten Erinnerungen: „Die Geschichten, Bilder und Erinnerungen, die in diesem Band gesammelt wurden, würdigen die Menschen, die in Einklang mit ihrer Umwelt leb(t)en und inspirieren dazu, ihr wertvolles Erbe hochzuhalten.“