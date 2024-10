Im Rahmen der jährlichen Tagung der selbstständigen SPAR-Kaufleute in Klagenfurt wurden kürzlich die besten SPAR-Einzelhändler in Österreich mit der begehrten „Goldenen Tanne“ ausgezeichnet. Eine der Preisträgerinnen ist Julia Kapeller aus Obervellach im Mölltal, die für ihr besonderes Engagement und ihre herausragenden Leistungen in ihrem SPAR-Markt geehrt wurde.

Die Auszeichnung basiert auf verschiedenen Kriterien, darunter kaufmännische Erfolgsziffern sowie die Bewertung der Brot-, Obst-, Gemüse- und Feinkostabteilungen. Ein besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr auf der Umsetzung der automatischen Mengenfindung, die einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen leistet.

Engagement und regionale Produkte

„Die beste Kauffrau im Bundesland zu sein, erfüllt mich mit großem Stolz“, sagte Julia Kapeller bei der Entgegennahme der Auszeichnung. „Es ist eine großartige Anerkennung für die Arbeit, die wir als Team leisten, und sie belegt, dass es uns gelingt, den Kundinnen und Kunden ein tolles Einkaufserlebnis zu bereiten“, so die SPAR-Kauffrau weiter.

Der rund 750 Quadratmeter große SPAR-Supermarkt in Obervellach wird von Kapeller mit viel Engagement geführt. Besonders sollen ihre Kunden die breite Auswahl an regionalen Produkten schätzen. Auch die Freundlichkeit und der Service der Mitarbeitenden sollen maßgeblich zum Erfolg beitragen. „Julia Kapeller ist ein hervorragendes Beispiel für eine engagierte Kauffrau, die fest in der Region verankert ist“, sagt Paul Bacher, Geschäftsführer von SPAR Kärnten und Osttirol.