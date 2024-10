Wer hat den „dicksten Fisch“ an der Angel? Das wollten über 200 Fischerinnen und Fischer beim traditionellen 29. DAIWA Angeln um die „Kristall-Renke“ wissen. Dazu reisten sie Ende September von Nah und Fern an den Millstätter See.

Einige Neuerungen sowie eine Gruppenwertung sollten einen neuen Anreiz schaffen, sagt Ino Bodner als Obmann des Fischereiverbandes: „Die neu eingeführte ‚Gruppenwertung Renke‘ und die ‚Kombiwertung Räuber‘ als Einzelbewerb bei den Erwachsenen und die ‚Kombiwertung Weißfische‘ als Einzelwertung für unsere Jungfischer frischten den Bewerb nochmals gehörig auf.“

Mathias Schmid (2. Platz), Franz Hribernik (1. Platz) und Peter Reichl (3. Platz) © Carima Maria Ribitsch

In der Wertung Karpfen: Jürgen Lober (3. Platz), Nicole Lichtenberg (1. Platz) und Lukas Petutschnig (2. Platz) © Carima Maria Ribitsch

Große Preisverlosung

Einer der Höhepunkte war der Abschlussabend im Kulturhaus Seeboden: Dabei wurden Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro im eigentlichen Bewerb, aber auch bei der ebenso beliebten Verlosung von wertvollen DAIWA-Produkten vergeben.

Es brauche viele helfende Hände und Gönner, damit solch eine Veranstaltung bestmöglich über die Bühne gehen könne, spricht Sabine Egger, Organisatorin des TVB Seeboden, dankend und ergänzt: „Es freut uns alle ganz besonders, dass der Vertreter des Hauptsponsors DAIWA, Christian Pototschnig, auch für das kommende Jubiläumsjahr einen besonderen Preis versprochen hat.“

Voller Saal bei der Siegerehrung © Carima Maria Ribitsch