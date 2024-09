Schon Ende Juli kündigte der Osttiroler „KastlGreissler“ Thomas Glanzer an, sein Konzept nach Obervellach bringen zu wollen. Mit der Übernahme des „Tauernfensters“ plante er auf „schnelle und gesunde“ Küche und ein erweitertes Sortiment zu setzen. Nun ist es endlich so weit: Am Freitag, dem 20. September, wird die Eröffnung des Geschäftes auf Selbstbedienungsbasis gefeiert. Das Fest beginnt um 15 Uhr und findet direkt am Marktplatz statt.

Auf dem Programm steht auch die Einführung in das Selbstbedienungssystem samt Verkostungen lokaler Spezialitäten. Für Thomas Glanzer und sein Team – er führt auch das „Kultlokal“ Marinelli in Dölsach – ist es nach Standorten in Lienz und Dölsach der dritte KastlGreissler.

Ein erster Blick in den neuen Laden © KK/KastlGreissler

Bio-Produkte von lokalen Lieferanten

Auch in Obervellach soll nun auf das altbewährte Konzept gesetzt werden: Eine große Auswahl an Bio-Erzeugnissen, ein innovatives Selbstbedienungssystem und eine Vielzahl an lokalen Erzeugnissen wie beispielsweise Getreideprodukte von Georg Kohlmaier aus Göriach oder Speckspezialitäten von Barbara Messner-Schmutzer aus Kolbnitz. Bürgermeister Arnold Klammer unterstützt die Übernahme und das Team: „Besonders freut es mich, dass Kerstin Keuschnig, die gute Seele des Tauernfensters, weiterhin dabei ist.“

Thomas Glanzer und Kerstin Keuschnig © KK/Gasthaus Marinelli

Der neue Nahversorger in der Gemeinde bietet neben Lebensmitteln auch Haushalts- und Hygieneartikel, diverse Tiefkühlprodukte, Snacks und Getränke. Österreichweit gibt es bereits über 20 KastlGreissler-Standorte. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, den lebendigen kulinarischen Austausch zwischen Osttirol und Kärnten zu leben. Denn im KastlGreissler in Obervellach wird es die besten Osttiroler Spezialitäten geben. In den Osttiroler Kastln im Gegenzug die feinsten Köstlichkeiten aus Kärnten“, sagt Glanzer.