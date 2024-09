Am Dienstag gegen 14.20 Uhr fuhr ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal mit seinem Auto in Patergassen auf der B88 Kleinkirchheimer Straße von Bad Kleinkirchheim kommend in Richtung Patergassen. Zu diesem Zeitpunkt war ein 56-jähriger Steirer mit seinem Motorrad in dieselbe Richtung unterwegs. Am Sozius befand sich seine 50-jährige Ehefrau.

Im Kreuzungsbereich der B 88 mit der B 95 Turracher Straße hielten beide Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig an der Haltelinie an und blinkten links in Richtung Ebene Reichenau. Als der Motorradfahrer einbiegen wollte, fuhr auch der 83-Jährige los und bog links ab. „Nach etwa fünf Metern tuchierte der Mann den rechten Seitenkoffer des Motorrads“, heißt es im Polizeibericht. Dabei kamen der Steirer und seine Frau zu Sturz und wurden verletzt. Die Rettung brachte die beiden ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt. Alkotests verliefen sowohl beim 83-Jährigen als auch beim Ehepaar negativ.