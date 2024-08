Es gibt kaum ein Fest in Oberkärnten, das nicht von einer Musikkapelle umrahmt wird. Diesen „kulturellen Schatz zu pflegen und wertzuschätzen“ ist das Ziel der Bauernkapelle Birnbaum aus dem Lesachtal. Immer wieder nimmt die Gruppe erfolgreich an der vom Blasmusikverband veranstalteten Marsch- und Konzertwertung teil. Im Rahmen dessen wurden sie bereits drei Mal mit dem „Goldenen Löwen“ ausgezeichnet.

Seit 35 Jahren werden die rund 40 Musiker und Musikerinnen von Kapellmeister Siegfried Kerschbaumer musikalisch geleitet. Martin Kerschbaumer steht ihm als Obmann zur Seite. Bekannt ist die Kapelle vor allem für ihre Frühschoppen- und Abendkonzerte. Eines dieser beliebten Abendkonzerte veranstalteten die Musiker Mitte August. Im Rahmen dessen wurden verdiente Musiker und Jungmusiker für ihre Leistungen geehrt und ausgezeichnet.

Martin Kerschbaumer, Maria Haas, Hans-Peter Patterer, Heribert Spieß, Anton Webhofer, Siegi Kerschbaumer und Gerald Kubin © KK/Gerd Guggenberger

Leistungsabzeichen und jahrelange Mitgliedschaft

Obmann Martin Kerschbaumer überreichte im Beisein von Bezirksehrenobmann Anton Webhofer und dem Leiter der Musikschule Kötschach-Mauthen/Lesachtal Vizebürgermeister Gerald Kubin das Junior-Leistungsabzeichen an Sebastian Seiwald und Julia Haas. Neu im Verein aufgenommen wurde Fabian Kerschbaumer auf der Trompete. Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielt Leonhard Tiefnig, Silber ging an Jakob Tiefnig.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde Michaela Unterweger und für 25 Jahre Maria Haas ausgezeichnet. Das Verdienstkreuz in Bronze wurde dem Fähnrich und Kassier Reinhold Klammer für seine 15-jährige Tätigkeit überreicht. Für 40-jährige Mitgliedschaft im Verein wurde Heribert Spieß ausgezeichnet.