„Marienerscheinungen werden von vielen Gläubigen als bedeutende religiöse Ereignisse angesehen, die eine tiefgreifende spirituelle Bedeutung haben können. Die Botschaften, die angeblich von der Jungfrau Maria übermittelt werden, werden oft als Aufrufe zur Umkehr, zum Gebet und zur Buße interpretiert“, sagt Max Seibald, Bildhauer und Leiter der Galerie „my space“ in Großkirchheim. Die kürzlich eröffnete Ausstellung von Verena Rempel, wurde von einer Installation von Max Seibald ergänzt, und hinterfragt die katholische Glaubenspraxis und rückt das Marienthema in ein weltliches Erscheinungsbild.

Max Seibald, Judith Weissenböck, Peter Suntinger und Verena Rempel © KK/Christian Senger

Das Motto „Oh Maria Hilf!“ – ein Verzweiflungsschrei im Sinne eines sichtlichen Unglücks oder vielleicht eine Anrufung an eine supranaturale Instanz mit der Hoffnung, dass es tatsächlich eine Hilfe geben könnte? „An diesem Punkt stellt sich dann die Glaubensfrage: Ist es genug, an eine bessere Welt zu glauben und sich auf eine außerirdische Hilfe zu verlassen, wenn man der Existenzsangst ausgeliefert ist“, erläutert Seibald. Und weiter: „Oder sind wir nicht selbst die Akteurinnen und Akteure auf diesen Planeten, die ihr Lebensglück in der Hand haben? Ja das sind wir. Alle, jede und jeder trägt die eigentliche Verantwortung für sich und auch im Beitragen an eine größere Lebensgemeinschaft, wo die gemeinsame Zukunft für die Nachkommenden gestaltet wird.“

Max Seibald installierte Maria anlässlich der Vernissage als „living sculpture“ © KK/Christian Senger

Die Vernissage eröffneten ORF-Journalistin Judith Weissenböck und Bürgermeister Peter Suntinger. Unter den vielen Interessierten war auch Schlössl-Inhaberin Maria Sauper.