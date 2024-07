Der Countdown zur Forst-Weltmeisterschaft in Wien läuft. Von 19. bis 22. September werden auf der Donauinsel die Motorsägen „glühen“. Die Österreicher gehören auch heuer wieder zu den Top-Favoriten. Damit das so bleibt, trafen sich unsere Welt-Champions am Wochenende am Bildungszentrum Litzlhof zu einem Trainingslager. Unter der strengen Anleitung ihrer bewährten Erfolgstrainer-Trainer Armin Graf, Johannes Kröpfl und Daniel Koch haben sich die regierenden Weltmeister Mathias Morgenstern (Kärnten) und Barbara Rinnhofer (Steiermark) sowie das A-Team auf ihren großen Auftritt vorbereitet.

Das gesamte A-Team, inklusive der Titelverteidiger, mit Nationaltrainer Armin Graf und Teamcoach Johannes Kröpfl © Gutkas/FWKV

Erwartet werden 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 30 Nationen. Sie messen sich in den Disziplinen Kettenwechsel, Entasten, Präzisionsschnitt, Kombinationsschnitt, Fällen und in einer Länderstafette.