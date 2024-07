Bunte Kugeln möglichst nah an eine kleinere, weiße Zielkugel zu bringen ist das Ziel des beliebten Boccia-Spiels, das sowohl am Strand, am See oder im eigenen Garten gespielt werden kann. Um die Trendsportart und Freizeitbeschäftigung weiter zu fördern und auch im Oberkärntner Raum noch beliebter zu machen, haben die Naturfreunde Spittal und der örtliche Pensionisten-Verein eine Anlage mit zehn Bahnen errichtet. Noch bis Dienstag, 30. Juli können Boccia-Freunde aller Altersgruppen von 16 bis 19 Uhr gemeinsam am Jahnsportplatz üben.

„Alle Interessierten können zum Probieren und Spielen vorbeikommen. Das Angebot ist als ‚Schnupper-Phase‘ gedacht. Danach planen wir vor Ort mit diversen Trainings zu beginnen. Dieses Vorhaben müssen wir jedoch erst mit den Mannschaften aus der Umgebung besprechen, um zu klären, wie wir es umsetzen könnten“, sagt Peter Dekan, Obmann der Naturfreunde Spittal.

Die Anlage verfügt über zehn Boccia-Bahnen © KK/Privat

Die glücklichen Gewinner des Eröffnungsturniers

Dass die Nachfrage durchaus besteht, wurde am Samstag klar, als die Verantwortlichen zu einem großen Eröffnungsturnier luden. 21 Mannschaften aus ganz Kärnten waren anwesend, um ihr Können zu beweisen. Zudem konnten viele Ehrengäste begrüßt werden.

Unter anderem mischten sich Landesrätin Sara Schaar, Stadtrat Andreas Unterrieder und Bezirkspensionistenobmann Thomas Kohlhuber unter die Zuseher, um die Spiele zu verfolgen. Lisi Simtschitsch und Winfried Messnarz gingen als strahlende Gewinner hervor. Dicht gefolgt von Margarete Zelsacher und Günther Reicher am zweiten und Erich Nigerl mit Joachim Steiner am dritten Platz.