Was 15 Mädchen und Burschen im Alter von 13 bis 15 Jahren verbindet, ist die Lust am Abenteuer und das Interesse an der Natur und deren Erhalt. Am Montag starteten sie beim Haus der Steinböcke in Heiligenblut ihre Kärntenmilch-Junior-Ranger Ausbildung. Nach ihrem „Abschluss“ werden sie den „echten“ Rangern des Nationalparks Hohe Tauern unter die Arme greifen. „Den Nachwuchsrangern wird viel Wissen über Tiere, Pflanzen, Geologie, Gletscher und das Leben im Nationalpark Hohe Tauern vermittelt. Sie absolvieren ihre Ausbildung in den Sommerferien, werden aber auch danach die erlernten Werte weitertragen“, schildert Landesrätin Sara Schaar.