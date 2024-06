Juli und August sind sozusagen die Bewährungsprobe für die beiden Mini-Kreisverkehre in Spittal. Es ist zu erwarten, dass viele Urlauber in die Stadt kommen, und dann wird sich zeigen, ob das Ziel der Kreisverkehre – nämlich ein reibungsloserer Verkehrsfluss – aufgehen wird. Zweiter Knackpunkt ist, ob es ein gutes Miteinander zwischen Fußgänger, welche Querungshilfen anstatt Zebrastreifen nutzen, und den Autofahrern, die in diesem Fall Vorrang haben, geben wird. Nachgefragt bei allen Gemeinderatsfraktionen, zeigte sich eine klare Zustimmung zu den optisch gekennzeichneten Kreisverkehren. Der erste auf dem Egarterplatz ging am 10. August des Vorjahres in Betrieb, der zweite auf dem Burgplatz am 25. Oktober. Sie sind als Pilotprojekt für ein Jahr anberaumt, danach wolle man evaluieren, ob nachjustiert werden muss.