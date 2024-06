Am Samstag, dem 8. Juni fand in der Innerfragant der erste Teil der Bezirksleistungsbewerbe der Spittaler Feuerwehren statt. Die Freiwillige Feuerwehr (FF) Flattach-Fragant adaptierte als Veranstalter die Talstation der Mölltaler Gletscherbahnen für den Bewerb. 66 Gruppen von 35 Feuerwehren, darunter auch eine reine Frauengruppe aus Zwickenberg, stellten sich in den Kategorien Bronze und Silber dem Löschangriff und dem Staffellauf. Kurt Schober, Bezirksfeuerwehrkommandant und Bürgermeister der Gemeinde Flattach, begrüßte Ehrengäste wie Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin, Bezirksfeuerwehrkommandant von Hermagor Herbert Zimmermann und Landesbewerbsleiter Bernd Glanznig sowie sämtliche Abschnittsfeuerwehrkommandanten des Bezirks Spittal und die Bürgermeister Arnold Klammer, Martin Lackner und Josef Kerschbaumer. Moderator Johann Prentner führte durch das Programm. Daniel Wuggenig und Peter Auernig führten die Zeitnehmung durch. Für die musikalische Umrahmung der Siegerehrung sorgte eine Abordnung der Trachtenkapelle Flattach.