Die fehlende S-Bahn-Anbindung, umständliche Busverbindungen und lange Fahrzeiten für Pendler sorgen im und rund um das Mölltal seit längerem für Unzufriedenheit. Um dem entgegenzuwirken und erste Verbesserungen zu erzielen, hat der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) Spittal eine Petition an Landesverkehrsreferent Sebastian Schuschnig übermittelt. „Der öffentliche Verkehr im Bezirk muss für Pendler attraktiver gestaltet werden. Vor allem gute S-Bahn-Anbindungen an die Bahnhöfe Spittal und Mallnitz sind für die Bevölkerung im Mölltal unerlässlich“, sagt ÖGB Regionalsekretär Andreas Unterrieder.

Mit der Petition will er seinen Forderungen nun Nachdruck verleihen. „Viele Berufspendler aus dem Bezirk sind auf ihr Auto angewiesen. Für Schichtarbeiter aus dem Mölltal fehlen Busse an den Tagesrandzeiten. Ein Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel sollte in Zeiten der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes höchste Priorität haben. Die Reduzierung des Individualverkehrs darf für den ländlichen Raum nicht nur ein reines Lippenbekenntnis sein“, so der Gewerkschafter weiter.