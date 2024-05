Am vergangenen Samstag, 25. Mai, fanden in Kötschach die Bezirksleistungsbewerbe der Feuerwehren des Bezirkes Hermagor statt, bei denen die Bezirksmeister aus Birnbaum und Waidegg hervorgingen. In der Kategorie Bronze A setzte sich die 7. Gruppe der Feuerwehr Birnbaum gegen weitere 27 teilnehmende Mannschaften durch sowie auch in der Kategorie Silber A waren die Birnbaumer Feuerwehrleute siegreich.