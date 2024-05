Die Gemeinde Lesachtal unter Bürgermeister Johann Windbichler würdigte die Tischlerei Unterüberbacher zum 100-jährigen Bestandsjubiläum mit dem Recht zur Führung des Gemeindewappens in allen Zeichen, Fahnen und Schriften. Auch die Tischlerinnung Kärnten, vertreten durch Valentin Lobnig, gratulierte dem Betrieb, der seit heuer in vierter Generation geführt wird, mit einer Ehrenurkunde. Über 40 Lehrlinge wurden in dieser Tischlerei ausgebildet. Darunter auch der Lesachtaler Bürgermeister Hans Windbichler und Tourismusobmann und Gastwirt Nikolaus Lanner. Eigens zur Feier aus Graz angereist kam Architekt Martin Kiesl. Gemeinsam setzt er mit der jubilierenden Tischlerei und nunmehrigen Seniorchef Herwig Unterüberbacher österreichweit Projekte um.

Besondere Ehrengäste

Begonnen hat die Tischlerei 1924 noch ohne Strom. Mit einem Wasserantrieb wurden die Maschinen bewegt. Heute ist die Werkstatt, in der zehn Mitarbeiter beschäftigt sind und die seit Jahresbeginn von Markus Unterüberbacher geführt wird, modern ausgestattet. Neben vielen Freunden und Kunden waren bei den Feierlichkeiten auch viele Tischlerkollegen aus dem Bezirk, sowie Nationalratsabgeordneter Gabriel Obernosterer anwesend. Zum Abschluss des Festaktes segneten Bischofsvikar Engelbert Guggenberger, dessen Vater Josef einer der ersten Lehrlinge war, und Ortspfarrer Wolfgang Hohenberger die Räumlichkeiten. Die Familie Unterüberbacher verstärkt schon seit vielen Jahrzehnten die Trachtenkapelle Liesing. So hat sich auch der örtliche Musikverein unter Kapellmeisterin Katrin Goller und Obmann Michael Egartner mit einigen Stücken zur Gratulation eingestellt.