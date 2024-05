Bengalkater „Atri“ ist Ulrike Dolinars ganzer Stolz. Seit Juli lebt der Stubentiger schon bei der Seebodenerin, doch am Sonntag, dem 12. Mai, kehrte er nicht mehr nach Hause zurück. „Das hat er noch nie gemacht. Man muss sagen, dass er noch nicht ganz Freigänger war. Im ersten Jahr war er viel im Haus und im Garten“, sagt Dolinar, die nun vermutet, dass Kater „Atri“ das Jadgfieber gepackt haben könne. „Er hat uns in letzter Zeit öfters eine Maus oder einen Vogel gebracht. Es könnte also sein, dass er diesmal etwas weiter gewandert ist.“

Weil „Atri“ bis dato spurlos verschwunden ist und auch in der näheren Umgebung nicht zu finden war, hegt Dolinar den Verdacht, dass ihn jemand mitgenommen haben könnte. „Er ist kastriert und gechipt. Außerdem ist er sehr zutraulich und neugierig“, beschreibt ihn seine Besitzerin. Auffällig ist auch seine Fellzeichnung, die an einen Leopard erinnert. „Wir vermissen ihn und sind dankbar für jeden Hinweis“, hofft Dolinar. Wer „Atri“ sieht, soll sich unter der Telefonnummer 0699 115 184 53 melden.